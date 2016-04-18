und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VR Engulfing Pattern - Indikator für den MetaTrader 4
Ein einfacher Indikator, welcher den Trader über das Auftreten von "Bullish Engulfing" oder "Bearish Engulfing" Kerzenmustern in allen Timeframes informiert.
Dieses Programm generiert einen Alarm mit einer Nachricht.
Dieses Programm wurde so einfach wie möglich programmiert und ist daher für Neulinge sehr hilfreich.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14336
