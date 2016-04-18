CodeBaseKategorien
VR Engulfing Pattern - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Pastushak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ein einfacher Indikator, welcher den Trader über das Auftreten von "Bullish Engulfing" oder "Bearish Engulfing" Kerzenmustern in allen Timeframes informiert.

Dieses Programm generiert einen Alarm mit einer Nachricht.

Dieses Programm wurde so einfach wie möglich programmiert und ist daher für Neulinge sehr hilfreich.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14336

