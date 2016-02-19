Pon "Me gusta" y sigue las noticias
VolatilityQualitySign - indicador para MetaTrader 5
raff1410
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador VolatilityQuality.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador VolatilityQualitySign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14329
