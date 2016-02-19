CodeBaseSecciones
VolatilityQualitySign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

raff1410

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador VolatilityQuality.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador VolatilityQualitySign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14329

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

Indicador ColorBulls con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

Indicador ColorBears con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

LeManTrendSign LeManTrendSign

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador LeManTrend.

LeManTrendHist LeManTrendHist

Indicador LeManTrend implementado en forma de histograma de la diferencia suavizada entre sus líneas de señal.