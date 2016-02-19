Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorBears_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 727
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorBears con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorBears.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorBears_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14320
Indicador que representa las interrupciones de precio (gaps) del gráfico de velas ColorBearsCandle.ColorBullsGap
Indicador que representa las interrupciones de precio (gaps) del gráfico de velas ColorBullsCandle.
Indicador ColorBulls con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.VolatilityQualitySign
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del indicador VolatilityQuality.