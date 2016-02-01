コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

VolatilityQualitySign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
829
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
volatilityqualitysign.mq5 (10.92 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

raff1410

インディケータVolatilityQualityのアルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータVolatilityQualitySign

図1. インディケータVolatilityQualitySign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14329

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBullsです。

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBearsです。

LeManTrendSign LeManTrendSign

インディケータLeManTrendのアルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

LeManTrendHist LeManTrendHist

2本のシグナルライン間の平滑化された差をヒストグラムに表示するインディケータLeManTrendです。