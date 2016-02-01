入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBearsです。

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータColorBullsです。

インディケータLeManTrendのアルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

2本のシグナルライン間の平滑化された差をヒストグラムに表示するインディケータLeManTrendです。