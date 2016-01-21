CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VolatilityQualitySign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1996
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

raff1410

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора VolatilityQuality.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор VolatilityQualitySign

Рис.1. Индикатор VolatilityQualitySign

Exp_VolatilityQuality Exp_VolatilityQuality

Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality.

METRO_DeMarker_HTF_Signal METRO_DeMarker_HTF_Signal

Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

VolatilityQuality_HTF VolatilityQuality_HTF

Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

F_RSI_HTF F_RSI_HTF

Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.