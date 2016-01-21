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VolatilityQualitySign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
raff1410
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора VolatilityQuality.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор VolatilityQualitySign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора VolatilityQuality.METRO_DeMarker_HTF_Signal
Индикатор METRO_DeMarker_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора METRO_DeMarker_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Индикатор VolatilityQuality с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.F_RSI_HTF
Индикатор F_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.