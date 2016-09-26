CodeBaseKategorien
Indikatoren

VolatilityQualitySign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
919
(15)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
volatilityqualitysign.mq5 (10.92 KB) ansehen
Der echte Autor:

raff1410

Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus des Indikators VolatilityQuality.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator VolatilityQualitySign

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14329

