喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VolatilityQualitySign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1085
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
raff1410
基于VolatilityQuality指标算法的信号灯信号指标.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
图 1. VolatilityQualitySign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14329
