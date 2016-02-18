代码库部分
VolatilityQualitySign - MetaTrader 5脚本

真实作者:

raff1410

基于VolatilityQuality指标算法的信号灯信号指标.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. VolatilityQualitySign 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14329

