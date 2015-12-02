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CIsSession - класс для установки временных интервалов (сессий) - библиотека для MetaTrader 5
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Решил опубликовать этот класс после ознакомления с этой публикацией. Тема, на мой взгляд, интересная. Мой подход тоже не решает всех вопросов. Поэтому предлагайте, что можно улучшить.
Пример использования класса старался сделать по аналогии с этим вариантом. Так проще увидеть плюсы и минусы.
Плюсы, замеченные мной:
- Возможность стандартного ввода даты и времени. Смотрите картинку. Меньше вероятность ошибиться.
- Сохраняется возможность оптимизации промежутков времени в тестере стратегий.
- Можно оперативно менять все настройки в любом месте программы.
- Больше вариантов использования. Об этом после картинки.
- Проще использовать в коде. Как минимум, мне проще.
Варианты установки времени
1. Дневная сессия. Например, разрешает торговлю каждые сутки в установленном промежутке времени. Условия:
- Дата начала и конца сессии равны 1970.01.01.
- Время начала сессии меньше времени конца сессии.
2. Ночная сессия. Например, разрешается торговля через ночь: сегодня начинаем, а завтра завершаем. И так каждые сутки. Условия:
- Дата начала и конца сессии равны 1970.01.01.
- Время начала сессии больше времени конца сессии.
3. Внутри диапазона дат. Например, разрешается торговля от даты начала сессии до даты конца сессии. Условия:
- Дата начала сессии меньше даты конца сессии.
- Время любое, но оно тоже учитывается.
4. Вне диапазона дат. Дата начала сессии больше даты конца сессии. Таким образом, разрешается торговля до даты конца сессии и после даты начала новой сессии. Условия:
- Дата начала сессии больше даты конца сессии.
- Время любое, но оно тоже учитывается.
5. Установка запрета/разрешения торговать в тот или иной день недели. Достаточно для каждого дня недели установить в параметрах "true", если хотите торговать. Или "false" для запрета торговли.
6. Можно менять все настройки в любом месте программы с помощью методов Init().
P.S. Класс создавался под MetaTrader 5, но он работает и в MetaTrader 4. Единственная разница в том, что тестер стратегий MetaTrader 4 не поддерживает оптимизацию временных промежутков в формате datеtime. Но это решается путем замены во входных параметрах эксперта datеtime на long.
Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.Интерес (sentiment)
Робот, торгующий на открытом интересе рынка.