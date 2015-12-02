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CIsSession - класс для установки временных интервалов (сессий) - библиотека для MetaTrader 5

Konstantin Gruzdev
Konstantin Gruzdev

Konstantin Gruzdev

4.8 (102)
Инженер-исследователь. Программирую с 1982г. С 2001г. пишу программы для компаний, работающих на фондовом и валютном рынках. С MetaTrader работаю с 2006г. C 2010 активный участник MQL5.Community.
Мой основной творческий вклад в MQL5-кодинг и сообщество:
3 продукта 3 статьи 26 кодов 4 темы 709 комментариев
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Просмотров:
3101
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
issession.mqh (10.15 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
example_is_session.mq5 (3.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Решил опубликовать этот класс после ознакомления с этой публикацией. Тема, на мой взгляд, интересная. Мой подход тоже не решает всех вопросов. Поэтому предлагайте, что можно улучшить.

Пример использования класса старался сделать по аналогии с этим вариантом. Так проще увидеть плюсы и минусы.

Плюсы, замеченные мной:

  1. Возможность стандартного ввода даты и времени. Смотрите картинку. Меньше вероятность ошибиться.
  2. Сохраняется возможность оптимизации промежутков времени в тестере стратегий.
  3. Можно оперативно менять все настройки в любом месте программы.
  4. Больше вариантов использования. Об этом после картинки.
  5. Проще использовать в коде. Как минимум, мне проще.

Варианты установки времени

1. Дневная сессия. Например, разрешает торговлю каждые сутки в установленном промежутке времени. Условия:

  • Дата начала и конца сессии равны 1970.01.01.
  • Время начала сессии меньше времени конца сессии.

2. Ночная сессия. Например, разрешается торговля через ночь: сегодня начинаем, а завтра завершаем. И так каждые сутки. Условия:

  • Дата начала и конца сессии равны 1970.01.01.
  • Время начала сессии больше времени конца сессии.

3. Внутри диапазона дат. Например, разрешается торговля от даты начала сессии до даты конца сессии. Условия:

  • Дата начала сессии меньше даты конца сессии.
  • Время любое, но оно тоже учитывается.

4. Вне диапазона дат. Дата начала сессии больше даты конца сессии. Таким образом, разрешается торговля до даты конца сессии и после даты начала новой сессии. Условия:

  • Дата начала сессии больше даты конца сессии.
  • Время любое, но оно тоже учитывается.

5. Установка запрета/разрешения торговать в тот или иной день недели. Достаточно для каждого дня недели установить в параметрах "true", если хотите торговать. Или "false" для запрета торговли.

6. Можно менять все настройки в любом месте программы с помощью методов Init().


P.S. Класс создавался под MetaTrader 5, но он работает и в MetaTrader 4. Единственная разница в том, что тестер стратегий MetaTrader 4 не поддерживает оптимизацию временных промежутков в формате datеtime. Но это решается путем замены во входных параметрах эксперта datеtime на long.

TradeState - переключатель торгового режима эксперта в зависимости от времени TradeState - переключатель торгового режима эксперта в зависимости от времени

Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.

Интерес (sentiment) Интерес (sentiment)

Робот, торгующий на открытом интересе рынка.

ATR_3XMA ATR_3XMA

Три разнопериодных сглаженных Average True Range в одном окне.

Go_HTF Go_HTF

Индикатор Go с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.