Решил опубликовать этот класс после ознакомления с этой публикацией. Тема, на мой взгляд, интересная. Мой подход тоже не решает всех вопросов. Поэтому предлагайте, что можно улучшить.

Пример использования класса старался сделать по аналогии с этим вариантом. Так проще увидеть плюсы и минусы.

Плюсы, замеченные мной:

Возможность стандартного ввода даты и времени. Смотрите картинку. Меньше вероятность ошибиться. Сохраняется возможность оптимизации промежутков времени в тестере стратегий. Можно оперативно менять все настройки в любом месте программы. Больше вариантов использования. Об этом после картинки. Проще использовать в коде. Как минимум, мне проще.

Варианты установки времени

1. Дневная сессия. Например, разрешает торговлю каждые сутки в установленном промежутке времени. Условия:

Дата начала и конца сессии равны 1970.01.01.

Время начала сессии меньше времени конца сессии.

2. Ночная сессия. Например, разрешается торговля через ночь: сегодня начинаем, а завтра завершаем. И так каждые сутки. Условия:

Дата начала и конца сессии равны 1970.01.01.

Время начала сессии больше времени конца сессии.

3. Внутри диапазона дат. Например, разрешается торговля от даты начала сессии до даты конца сессии. Условия:

Дата начала сессии меньше даты конца сессии.

даты конца сессии. Время любое, но оно тоже учитывается.

4. Вне диапазона дат. Дата начала сессии больше даты конца сессии. Таким образом, разрешается торговля до даты конца сессии и после даты начала новой сессии. Условия:

Дата начала сессии больше даты конца сессии.

даты конца сессии. Время любое, но оно тоже учитывается.

5. Установка запрета/разрешения торговать в тот или иной день недели. Достаточно для каждого дня недели установить в параметрах "true", если хотите торговать. Или "false" для запрета торговли.

6. Можно менять все настройки в любом месте программы с помощью методов Init().





P.S. Класс создавался под MetaTrader 5, но он работает и в MetaTrader 4. Единственная разница в том, что тестер стратегий MetaTrader 4 не поддерживает оптимизацию временных промежутков в формате datеtime. Но это решается путем замены во входных параметрах эксперта datеtime на long.