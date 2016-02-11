请观看如何免费下载自动交易
CIsSession - 用于设置时间间隔的类 (时段) - MetaTrader 5程序库
在我读过了这篇代码后决定把它发布. 主题看起来挺有趣. 我的方法也没有解决所有的问题. 所以, 建议继续提高.
本类使用的实例和这篇代码类似. 这样可以更容易看到它的优点和缺点.
优点:
- 可以使用标准的日期和时间输入. 参见附图. 不容易出错.
- 保留了在策略测试器中优化时间间隔的可能性.
- 在程序中可以快速改变全部设置.
- 更多的用法选项. 图片后的详细情况.
- 更容易在代码中使用. 至少对我来说是这样.
设置时间的选项
1. 每日时段. 例如, 它允许每天在特定的时间间隔内交易. 条件:
- 时段的起始和结束日期都等于 1970.01.01.
- 时段起始时间小于时段结束时间.
2. 夜间时段. 例如, 在夜间交易是允许的: 今天开始, 明天结束. 每天如此. 条件:
- 时段的起始和结束日期都等于 1970.01.01.
- 时段起始时间大于时段结束时间.
3. 在一段日期之间. 例如, 允许在某日开始到某日结束的期间内交易. 条件:
- 时段起始日期小于时段结束日期.
- 任何时间, 但是也在考虑之中.
4. 在日期范围之外. 时段起始日期大于时段结束日期. 这样, 在新的时段开始日期之后直到时段结束日期之间是允许交易的. 条件:
- 时段起始日期大于时段结束日期.
- 任何时间, 但是也在考虑之中.
5. 在一个星期的某一天禁止/允许交易 如果你想交易, 就把星期中的这一天在参数中设为"true". 要禁止交易就设为"false".
6. 修改全部设置 - 在程序的任何部分使用 Init() 方法.
备注这个类是在MetaTrader 5中创建的, 但是在 MetaTrader 4中也可以使用. 唯一的差别是 MetaTrader 4策略测试器不支持以日期时间(datetime)格式的时间间隔的优化. 但是它可以通过把EA输入参数类型从datetime变成long类型来解决.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14305
