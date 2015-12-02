Эксперт без применения пользовательских индикаторов, ордера открываются псевдослучайным образом. Оснащен виртуальным трейлинг-стопом. При проигрыше лот увеличивается по мартингейлу с заданными параметрами. Адаптирован для 4-5-значных котировок.

Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам.

Параметры:



Risk — автоматический расчет торгового лота на первую сделку;

— автоматический расчет торгового лота на первую сделку; Lot — торговый лот, если Risk=0;

— торговый лот, если Risk=0; Martingale — коэффициент умножения лота при проигрыше;

— MaxLot — максимально допустимый лот ;

— ; TakeProfit — тейк-профит ;

; StopLoss — стоп-лосс ;

; MaxAttempts — максимальное количество попыток открыть ордер ;

— ; Pause — пауза между попытками ;

; Slippage — максимальное проскальзывание ;

— ; TrailingStart — количество пунктов для старта трейлинг-стопа;

— TrailingStop — шаг трейлинг-стопа ;

; Magic — магический номер;

— Com — комментарий к сделкам;

— DrawInfo — показывать/скрывать информацию о торговле;

— Languages — язык вывода торговой информации;

TextColor — цвет текста выводимой информации.



