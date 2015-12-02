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Coin Flip - эксперт для MetaTrader 4

Volodymyr Hrybachov
Volodymyr Hrybachov

Volodymyr Hrybachov

3.9 (331)
Привіт, трейдере! 👋
Мене звати Володимир, я з України 🇺🇦. Понад десять років працюю з платформами MetaTrader — пишу торгові системи, індикатори та утиліти на MQL4/MQL5.
2 кода 26 тем 927 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(47)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт без применения пользовательских индикаторов, ордера открываются псевдослучайным образом. Оснащен виртуальным трейлинг-стопом. При проигрыше лот увеличивается по мартингейлу с заданными параметрами. Адаптирован для 4-5-значных котировок.

Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам.

Параметры:

  • Risk автоматический расчет торгового лота на первую сделку;
  • Lot — торговый лот, если Risk=0;
  • Martingale коэффициент умножения лота при проигрыше;
  • MaxLot максимально допустимый лот;
  • TakeProfit — тейк-профит;
  • StopLoss — стоп-лосс;
  • MaxAttempts максимальное количество попыток открыть ордер;
  • Pause — пауза между попытками;
  • Slippage максимальное проскальзывание;
  • TrailingStart количество пунктов для старта трейлинг-стопа;
  • TrailingStop — шаг трейлинг-стопа;
  • Magic магический номер;
  • Com комментарий к сделкам;
  • DrawInfo показывать/скрывать информацию о торговле;
  • Languages язык вывода торговой информации;
  • TextColor цвет текста выводимой информации.


VR Engulfing Pattern VR Engulfing Pattern

Простой индикатор, информирующий трейдера о появлении свечной фигуры "Бычье поглощение" или "Медвежье поглощение" на всех таймфремах.

Скрипт AP ver 1.01 Скрипт AP ver 1.01

Скрипт, анализирующий рынок по двум критериям, а именно по скользящим средним и уровням поддержки и сопротивления.

iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней iPulsar - индикатор значимых ценовых уровней

Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней.

Guppy Multiple Moving Averages Guppy Multiple Moving Averages

С помощью данного индикатора реализуется стратегия Дерила Гуппи.