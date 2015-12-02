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Coin Flip - эксперт для MetaTrader 4
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Эксперт без применения пользовательских индикаторов, ордера открываются псевдослучайным образом. Оснащен виртуальным трейлинг-стопом. При проигрыше лот увеличивается по мартингейлу с заданными параметрами. Адаптирован для 4-5-значных котировок.
Сделки совершаются по рынку (Market Execution) — тейк-профит и стоп-лосс выставляются уже после исполнения ордера, модифицируются по установленным в советнике настройкам.
Параметры:
- Risk — автоматический расчет торгового лота на первую сделку;
- Lot — торговый лот, если Risk=0;
- Martingale — коэффициент умножения лота при проигрыше;
- MaxLot — максимально допустимый лот;
- TakeProfit — тейк-профит;
- StopLoss — стоп-лосс;
- MaxAttempts — максимальное количество попыток открыть ордер;
- Pause — пауза между попытками;
- Slippage — максимальное проскальзывание;
- TrailingStart — количество пунктов для старта трейлинг-стопа;
- TrailingStop — шаг трейлинг-стопа;
- Magic — магический номер;
- Com — комментарий к сделкам;
- DrawInfo — показывать/скрывать информацию о торговле;
- Languages — язык вывода торговой информации;
- TextColor — цвет текста выводимой информации.
Простой индикатор, информирующий трейдера о появлении свечной фигуры "Бычье поглощение" или "Медвежье поглощение" на всех таймфремах.Скрипт AP ver 1.01
Скрипт, анализирующий рынок по двум критериям, а именно по скользящим средним и уровням поддержки и сопротивления.
Индикатор регистрирует моменты пробоя ценовых уровней и значимость этих уровней.Guppy Multiple Moving Averages
С помощью данного индикатора реализуется стратегия Дерила Гуппи.