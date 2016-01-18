Participe de nossa página de fãs
Coin Flip - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1836
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Expert Advisor que não usa nenhum indicador personalizado, as ordens são abertas de forma pseudo aleatórias. Equipado com um trailing stop virtual. Depois da perda, o lote é aumentado pelo sistema martingale com os parâmetros especificados. Adaptado para cotações de 4-5 dígitos.
A EA abre ordens no modo de Execução a Mercado. Take Profit e Stop Loss são colocados depois de execução de ordens e modificados de acordo com as configurações da EA.
Parâmetros:
- Risk — cálculo automático do lote para a primeira negociação;
- Lot — lote da negociação, se Risk=0;
- Martingale — fator de multiplicação no caso de uma perda;
- MaxLot — lote máximo permitido;
- TakeProfit — Take Profit;
- StopLoss — Stop Loss;
- MaxAttempts — o número máximo de tentativas para abrir uma ordem;
- Pause — pausa entre as tentativas;
- Slippage — desvio máximo;
- TrailingStart — número de pontos para iniciar o Trailing Stop;
- TrailingStop — passo do Trailing Stop;
- Magic — número mágico;
- Com — comentários para negociar;
- DrawInfo — Exibir/ocultar informações sobre a negociação;
- Languages — idioma para exibição dos dados de negociação;
- TextColor — exibe a cor dos dados.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14302
