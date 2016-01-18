CodeBaseSeções
Coin Flip - expert para MetaTrader 4

Volodymyr Hrybachov
Visualizações:
1836
Avaliação:
(47)
Publicado:
Atualizado:
Expert Advisor que não usa nenhum indicador personalizado, as ordens são abertas de forma pseudo aleatórias. Equipado com um trailing stop virtual. Depois da perda, o lote é aumentado pelo sistema martingale com os parâmetros especificados. Adaptado para cotações de 4-5 dígitos.

A EA abre ordens no modo de Execução a Mercado. Take Profit e Stop Loss são colocados depois de execução de ordens e modificados de acordo com as configurações da EA.

Parâmetros:

  • Risk cálculo automático do lote para a primeira negociação;
  • Lot — lote da negociação, se Risk=0;
  • Martingale fator de multiplicação no caso de uma perda;
  • MaxLot lote máximo permitido;
  • TakeProfit — Take Profit;
  • StopLoss — Stop Loss;
  • MaxAttempts o número máximo de tentativas para abrir uma ordem;
  • Pause — pausa entre as tentativas;
  • Slippage desvio máximo;
  • TrailingStart número de pontos para iniciar o Trailing Stop;
  • TrailingStop — passo do Trailing Stop;
  • Magic número mágico;
  • Com comentários para negociar;
  • DrawInfo Exibir/ocultar informações sobre a negociação;
  • Languages idioma para exibição dos dados de negociação;
  • TextColor exibe a cor dos dados.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14302

