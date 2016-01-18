Expert Advisor que não usa nenhum indicador personalizado, as ordens são abertas de forma pseudo aleatórias. Equipado com um trailing stop virtual. Depois da perda, o lote é aumentado pelo sistema martingale com os parâmetros especificados. Adaptado para cotações de 4-5 dígitos.

A EA abre ordens no modo de Execução a Mercado. Take Profit e Stop Loss são colocados depois de execução de ordens e modificados de acordo com as configurações da EA.

Parâmetros:



Risk — cálculo automático do lote para a primeira negociação;

— cálculo automático do lote para a primeira negociação; Lot — lote da negociação, se Risk=0;

— lote da negociação, se Risk=0; Martingale — fator de multiplicação no caso de uma perda;

— MaxLot — lote máximo permitido ;

— ; TakeProfit — Take Profit ;

; StopLoss — Stop Loss ;

; MaxAttempts — o número máximo de tentativas para abrir uma ordem ;

— ; Pause — pausa entre as tentativas ;

; Slippage — desvio máximo ;

— ; TrailingStart — número de pontos para iniciar o Trailing Stop;

— TrailingStop — passo do Trailing Stop ;

; Magic — número mágico;

— Com — comentários para negociar;

— DrawInfo — Exibir/ocultar informações sobre a negociação;

— Languages — idioma para exibição dos dados de negociação;

TextColor — exibe a cor dos dados.



