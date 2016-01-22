请观看如何免费下载自动交易
EA 未使用自定义指标, 订单随机开仓。配有虚拟尾随停止。若有亏损, 采用马丁格尔策略按照指定参数增加手数。适用于 4-5-位报价。
EA 在市价执行模式下开单。开单之后, 根据相应的 EA 设置修改止盈和止损位。
参数:
- Risk — 自动计算首笔交易的手数;
- Lot — 交易手数, 若 Risk=0;
- Martingale — 亏损时手数倍增因子;
- MaxLot — 最大允许手数;
- TakeProfit — 止盈;
- StopLoss — 止损;
- MaxAttempts — 单笔开单的最大尝试次数;
- Pause — 尝试之间的暂停;
- Slippage — 最大滑点;
- TrailingStart — 开始尾随的点数;
- TrailingStop — 尾随停止步长;
- Magic — 魔幻数字;
- Com — 交易注释;
- DrawInfo — 显示/隐藏交易信息;
- Languages — 显示交易数据的语言;
- TextColor — 显示数据颜色。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14302
