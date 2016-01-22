EA 未使用自定义指标, 订单随机开仓。配有虚拟尾随停止。若有亏损, 采用马丁格尔策略按照指定参数增加手数。适用于 4-5-位报价。

EA 在市价执行模式下开单。开单之后, 根据相应的 EA 设置修改止盈和止损位。

参数:



Risk — 自动计算首笔交易的手数;

— 自动计算首笔交易的手数; Lot — 交易手数, 若 Risk=0;

— 交易手数, 若 Risk=0; Martingale — 亏损时手数倍增因子;

— MaxLot — 最大允许手数 ;

— ; TakeProfit — 止盈 ;

; StopLoss — 止损 ;

; MaxAttempts — 单笔开单的最大尝试次数 ;

— ; Pause — 尝试之间的暂停 ;

; Slippage — 最大滑点 ;

— ; TrailingStart — 开始尾随的点数;

— TrailingStop — 尾随停止步长 ;

; Magic — 魔幻数字;

— Com — 交易注释;

— DrawInfo — 显示/隐藏交易信息;

— Languages — 显示交易数据的语言;

TextColor — 显示数据颜色。



