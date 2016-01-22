代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

抛硬币 - MetaTrader 4EA

Volodymyr Hrybachov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
9857
等级:
(47)
已发布:
已更新:
coin_flip.mq4 (35.5 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

EA 未使用自定义指标, 订单随机开仓。配有虚拟尾随停止。若有亏损, 采用马丁格尔策略按照指定参数增加手数。适用于 4-5-位报价。

EA 在市价执行模式下开单。开单之后, 根据相应的 EA 设置修改止盈和止损位。

参数:

  • Risk 自动计算首笔交易的手数;
  • Lot — 交易手数, 若 Risk=0;
  • Martingale 亏损时手数倍增因子;
  • MaxLot 最大允许手数;
  • TakeProfit — 止盈;
  • StopLoss — 止损;
  • MaxAttempts 单笔开单的最大尝试次数;
  • Pause — 尝试之间的暂停;
  • Slippage 最大滑点;
  • TrailingStart 开始尾随的点数;
  • TrailingStop — 尾随停止步长;
  • Magic 魔幻数字;
  • Com 交易注释;
  • DrawInfo 显示/隐藏交易信息;
  • Languages 显示交易数据的语言;
  • TextColor 显示数据颜色。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14302

AP 脚本, 版本 1.01 AP 脚本, 版本 1.01

脚本基于两个条件分析行情: 移动均线和支撑 / 阻力级别。

手数-止损比例 手数-止损比例

此函数返回手数大小, 根据止损大小以及变量中指定的风险来计算。

VR 吞噬形态 VR 吞噬形态

一款简单指标, 通知交易者所有时间帧内显现的 "多头吞噬" 或 "空头吞噬" 蜡烛形态。

iFibonacci iFibonacci

这款指标将绘制斐波纳契工具, 诸如回撤线, 弧形, 扇形, 扩展, 时区。基于之字折线指标。