Dieser Expert Advisor hat keinen eigenen Indikator. Die Orders werden zufällig geöffnet. Ausgestattet mit einem virtuellen Trailingstop. Bei einem Verlust wird die Lotgröße anhand der angegebenen Martingale Parameter erhöht. Angepasst für 4-5-Digit Quotes.

Derya öffnet Transaktionen im Market Modus. Take-Profit und Stop Loss werden nach der Eröffnung der Order anhand der Einstellungen im EA hinzugefügt.

Parameter:



Risk — Automatische Berechnung der Positionsgröße für den ersten Trade;

— Automatische Berechnung der Positionsgröße für den ersten Trade; Lot — trading lot, wenn Risk=0;

— trading lot, wenn Risk=0; Martingale — Der Multiplizierungsfaktor im Falle eines Verlustes;

— MaxLot — Die maximal erlaubte Lotgröße ;

— ; TakeProfit — Take profit ;

; StopLoss — Stop Loss ;

; MaxAttempts — Die maximale Anzahl an Versuchen um eine Order zu öffnen ;

— ; Pause — Die Pause zwischen den Versuchen ;

; Slippage — Maximaler Slippage ;

— ; TrailingStart — Die Anzahl der Punkte für den Start des Trailingstops;

— TrailingStop — Die Schrittweite des Trailingstops ;

; Magic — magic number;

— Com — Kommentar für die Transaktion;

— DrawInfo — Anzeigen und Verstecken der Transaktionsinformation;

— Languages — Die Sprache der angezeigten Informationen;

TextColor — Die Farbe der Daten.



