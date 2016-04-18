und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Coin Flip - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1488
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Expert Advisor hat keinen eigenen Indikator. Die Orders werden zufällig geöffnet. Ausgestattet mit einem virtuellen Trailingstop. Bei einem Verlust wird die Lotgröße anhand der angegebenen Martingale Parameter erhöht. Angepasst für 4-5-Digit Quotes.
Derya öffnet Transaktionen im Market Modus. Take-Profit und Stop Loss werden nach der Eröffnung der Order anhand der Einstellungen im EA hinzugefügt.
Parameter:
- Risk — Automatische Berechnung der Positionsgröße für den ersten Trade;
- Lot — trading lot, wenn Risk=0;
- Martingale — Der Multiplizierungsfaktor im Falle eines Verlustes;
- MaxLot — Die maximal erlaubte Lotgröße;
- TakeProfit — Take profit;
- StopLoss — Stop Loss;
- MaxAttempts — Die maximale Anzahl an Versuchen um eine Order zu öffnen;
- Pause — Die Pause zwischen den Versuchen;
- Slippage — Maximaler Slippage;
- TrailingStart — Die Anzahl der Punkte für den Start des Trailingstops;
- TrailingStop — Die Schrittweite des Trailingstops;
- Magic — magic number;
- Com — Kommentar für die Transaktion;
- DrawInfo — Anzeigen und Verstecken der Transaktionsinformation;
- Languages — Die Sprache der angezeigten Informationen;
- TextColor — Die Farbe der Daten.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14302
Dieses Script analysiert den Markt basierend auf zwei Kriterien: den gleitenden Durchschnitt und Widerstands- und Unterstützungslinien.Lot-SL propotion
Diese Funktion gibt die Lotgröße zurück, welche über den Stop Loss und das angegebene Risiko berechnet wird.
Dieser EA schliesst offene Positionen oder löscht wartende (pending) orders oder auch beides. Sie können zudem angeben, wie die Orders geschlossen werden sollen: über das Symbol, über die Magic number oder über die Ticketnummer.Einfacher Max-Min Channel mit Slope
Nur ein Donchian channel mit slope. Wenn xslope=0 dann wird es zum Donchian channel. Es verwendet den gleitenden Durchschnitt des Momentums.