CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Coin Flip - Experte für den MetaTrader 4

Volodymyr Hrybachov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1488
Rating:
(47)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Expert Advisor hat keinen eigenen Indikator. Die Orders werden zufällig geöffnet. Ausgestattet mit einem virtuellen Trailingstop. Bei einem Verlust wird die Lotgröße anhand der angegebenen Martingale Parameter erhöht. Angepasst für 4-5-Digit Quotes.

Derya öffnet Transaktionen im Market Modus. Take-Profit und Stop Loss werden nach der Eröffnung der Order anhand der Einstellungen im EA hinzugefügt.

Parameter:

  • Risk Automatische Berechnung der Positionsgröße für den ersten Trade;
  • Lot — trading lot, wenn Risk=0;
  • Martingale Der Multiplizierungsfaktor im Falle eines Verlustes;
  • MaxLot Die maximal erlaubte Lotgröße;
  • TakeProfit — Take profit;
  • StopLoss — Stop Loss;
  • MaxAttempts Die maximale Anzahl an Versuchen um eine Order zu öffnen;
  • Pause — Die Pause zwischen den Versuchen;
  • Slippage Maximaler Slippage;
  • TrailingStart Die Anzahl der Punkte für den Start des Trailingstops;
  • TrailingStop — Die Schrittweite des Trailingstops;
  • Magic magic number;
  • Com Kommentar für die Transaktion;
  • DrawInfo Anzeigen und Verstecken der Transaktionsinformation;
  • Languages Die Sprache der angezeigten Informationen;
  • TextColor Die Farbe der Daten.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14302

AP Script ver 1.01 AP Script ver 1.01

Dieses Script analysiert den Markt basierend auf zwei Kriterien: den gleitenden Durchschnitt und Widerstands- und Unterstützungslinien.

Lot-SL propotion Lot-SL propotion

Diese Funktion gibt die Lotgröße zurück, welche über den Stop Loss und das angegebene Risiko berechnet wird.

Close At Time Close At Time

Dieser EA schliesst offene Positionen oder löscht wartende (pending) orders oder auch beides. Sie können zudem angeben, wie die Orders geschlossen werden sollen: über das Symbol, über die Magic number oder über die Ticketnummer.

Einfacher Max-Min Channel mit Slope Einfacher Max-Min Channel mit Slope

Nur ein Donchian channel mit slope. Wenn xslope=0 dann wird es zum Donchian channel. Es verwendet den gleitenden Durchschnitt des Momentums.