ポケットに対して
インディケータ

ColorBulls - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
880
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorbulls.mq5 (8.14 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
カラーヒストグラムとして表示される始値・高値・安値・終値の4本値が指定可能なBulls Powerインジケータです。追加としてインジケータの平滑化が使用されています。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

図1. インジケータColorBulls

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14272

