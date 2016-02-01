インディケータColorMETRO_Stochasticの雲の色の変化のアルゴリズムを使ったシグナルインディケータです。

ピボットやサポートとレジスタンスレベルを表示するインディケータです。

カラーヒストグラムとして表示される始値・高値・安値・終値の4本値が指定可能なBears Powerインジケータです。

ローソクタイプのインディケータColorBearsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。