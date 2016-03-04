Participe de nossa página de fãs
O Bulls Power com a opção de selecionar o preço de Abertura, Fechamento,Máxima e Mínima para o cálculo como um histograma colorido. Além disso, é realizado a suavização do indicador resultante.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador ColorBulls
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14272
