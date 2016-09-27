und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorBulls - Indikator für den MetaTrader 5
Ein einfacher Bulls Power mit der Option, Open, Close, High oder Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu wählen. Zusätzlich wurde die Glättung des Indikators verwendet.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".
Abb.1. Der ColorBulls Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14272
