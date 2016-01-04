Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы. Дополнительно использовано сглаживание полученного индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorBulls