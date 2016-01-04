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Индикаторы

ColorBulls - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1719
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы. Дополнительно использовано сглаживание полученного индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorBulls

Рис.1. Индикатор ColorBulls

3D_OscilatorSign 3D_OscilatorSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.

Squeeze_RA_V1 Squeeze_RA_V1

Индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade).

ColorBears ColorBears

Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.

LeManTrendSign LeManTrendSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора LeManTrend.