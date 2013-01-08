Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Beginner - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5736
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
EarnForex
Beginner индикатор — очень простой пользовательский индикатор, который отображает локальные вершины и впадины на графике с помощью розовых и голубых точек возле них. Он анализирует максимумы и минимумы на конкретном периоде и сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и, если вершина/впадина достаточно значимая, он помечает ее точкой.
Входные параметры:
- Otstup (по умолчанию = 30) — количество процентов, которые отсекаются от диапазона перед тем, как сравнивать максимумы и минимумы для определения их значимости. Чем выше это число, тем чаще будут встречаться точки.
- Per (по умолчанию = 9) — период, на котором максимумы и минимумы рассчитываются в данный момент. Чем выше число, тем меньше будет встречаться точек.
Рис.1 Индикатор Beginner
Скользящая средняя с выбором TF.KositBablo10
Советник, с которым Александр Прищенко (Crucian) учавствовал в Automated Trading Championship 2012.
Торговая система, основанная на сигнальном индикаторе Beginner.ColorCoppock
Данный индикатор был создан Эдвардом Коппоком в 1962 г. Он показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки).