Реальный автор:

EarnForex

Beginner индикатор — очень простой пользовательский индикатор, который отображает локальные вершины и впадины на графике с помощью розовых и голубых точек возле них. Он анализирует максимумы и минимумы на конкретном периоде и сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и, если вершина/впадина достаточно значимая, он помечает ее точкой.

Входные параметры:



Otstup (по умолчанию = 30) — количество процентов, которые отсекаются от диапазона перед тем, как сравнивать максимумы и минимумы для определения их значимости. Чем выше это число, тем чаще будут встречаться точки.

Per (по умолчанию = 9) — период, на котором максимумы и минимумы рассчитываются в данный момент. Чем выше число, тем меньше будет встречаться точек.

Рис.1 Индикатор Beginner