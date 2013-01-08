CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Beginner - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5736
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

EarnForex

Beginner индикатор — очень простой пользовательский индикатор, который отображает локальные вершины и впадины на графике с помощью розовых и голубых точек возле них. Он анализирует максимумы и минимумы на конкретном периоде и сравнивает их с диапазоном, в котором торговалась валютная пара, и, если вершина/впадина достаточно значимая, он помечает ее точкой.

Входные параметры:

  • Otstup (по умолчанию = 30) — количество процентов, которые отсекаются от диапазона перед тем, как сравнивать максимумы и минимумы для определения их значимости. Чем выше это число, тем чаще будут встречаться точки.
  • Per (по умолчанию = 9) — период, на котором максимумы и минимумы рассчитываются в данный момент. Чем выше число, тем меньше будет встречаться точек.

Рис.1 Индикатор Beginner

Рис.1 Индикатор Beginner 

ytg_MA_TF ytg_MA_TF

Скользящая средняя с выбором TF.

KositBablo10 KositBablo10

Советник, с которым Александр Прищенко (Crucian) учавствовал в Automated Trading Championship 2012.

Exp_Beginner Exp_Beginner

Торговая система, основанная на сигнальном индикаторе Beginner.

ColorCoppock ColorCoppock

Данный индикатор был создан Эдвардом Коппоком в 1962 г. Он показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки).