Beginner - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2310
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

EarnForex

Indicador personalizado muito simples, que exibe as máximas e mínimas locais no gráfico utilizando pontos rosa e azul ao lado deles. Ele analisa as máximas e mínimas em um período específico e compara com o intervalo em que o par de moedas tem sido negociado. Se o pico / vale é bastante significativo, ele marca com um ponto.

Parâmetros de entrada:

  • Otstup (valor padrão igual a 30) é o número de porcentagem que é reduzida a partir do intervalo antes de comparar os mínimos e os máximos para definir o seu significado. Quanto maior este número, com mais frequência os pontos irá ocorrer.
  • Per (valor padrão igual a 9) é um período em que os máximos e os mínimos são calculados no momento dado. Quanto maior o número, mais raros serão os pontos.

Fig.1 Indicador Beginner

Fig.1 Indicador Beginner 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1427

