Beginner - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2310
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
EarnForex
Indicador personalizado muito simples, que exibe as máximas e mínimas locais no gráfico utilizando pontos rosa e azul ao lado deles. Ele analisa as máximas e mínimas em um período específico e compara com o intervalo em que o par de moedas tem sido negociado. Se o pico / vale é bastante significativo, ele marca com um ponto.
Parâmetros de entrada:
- Otstup (valor padrão igual a 30) é o número de porcentagem que é reduzida a partir do intervalo antes de comparar os mínimos e os máximos para definir o seu significado. Quanto maior este número, com mais frequência os pontos irá ocorrer.
- Per (valor padrão igual a 9) é um período em que os máximos e os mínimos são calculados no momento dado. Quanto maior o número, mais raros serão os pontos.
Fig.1 Indicador Beginner
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1427
