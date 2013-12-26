代码库部分
Nikolay Kositsin
显示:
2107
等级:
(28)
已发布:
已更新:
真实作者:

EarnForex

新手指标(Beginner Indicator)是一个非常简单的自定义指标, 在图表中, 它显示局部的峰谷, 在其后使用粉色和蓝色点标出. 它在指定的时段内分析最高价和最低价, 并在货币对交易的区间内比较它们. 如果波峰/波谷非常巨大, 就使用点来标识.

输入参数:

  • Otstup (默认值为 30) 是与最高价和最低价相比范围减小的百分率, 并以此定义它们的强弱. 此数字越大, 点就会出现的越频繁.
  • Per (默认值为 9) 是在指定时刻计算最高价和最低价的周期数. 此数字越大, 点出现的就越少.

图1 新手指标(Beginner Indicator)

图1 新手指标(Beginner Indicator) 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1427

