真实作者:

EarnForex

新手指标(Beginner Indicator)是一个非常简单的自定义指标, 在图表中, 它显示局部的峰谷, 在其后使用粉色和蓝色点标出. 它在指定的时段内分析最高价和最低价, 并在货币对交易的区间内比较它们. 如果波峰/波谷非常巨大, 就使用点来标识.

输入参数:



Otstup (默认值为 30) 是与最高价和最低价相比范围减小的百分率, 并以此定义它们的强弱. 此数字越大, 点就会出现的越频繁.

Per (默认值为 9) 是在指定时刻计算最高价和最低价的周期数. 此数字越大, 点出现的就越少.

图1 新手指标(Beginner Indicator)