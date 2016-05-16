und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Beginner - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1186
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
EarnForex
Der Anfänger-Indikator ist ein sehr einfacher Indikator, der neben den lokalen Hochs und Tiefs des Charts rosa und blaue Punkte platziert. Er analysiert die Maxima und die Minima einer bestimmbaren Zeitperiode und vergleicht Sie mit der Kursspanne, innerhalb der das Währungspaar gehandelt wurde. Wenn ein Hoch/Tief heraus sticht, wird es durch einem Punkt markiert.
Eingabe Parameter:
- Otstup (Standardwert ist 30) ist der Prozentsatz, mit der die Kursspanne multipliziert wird, bevor die Extrema damit verglichen werden, um eine mögliche Signifikanz zu erkennen. Je höher diese Zahl, desto häufiger werden die Punkte auftreten.
- Per (Standardwert ist 9) ist der Zeitraum, innerhalb dessen die Extrema gesucht werden. Je höher die Zahl, desto seltener werden die Punkte auftreten.
Fig.1 Der Beginner Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1427
Das Handelssystem basiert auf den Signalen des ColorSchaffTrendCycle Indikators.ColorSchaffTrendCycle
Der SchaffTrendCycle Oszillator realisiert als Farb-Histogramm.
Der Indikator "sammelt" Informationen einer Trendlinien auf einen aktuellen Chart, zeigt die Preise der Linien in der letzten (sich bildenden) Bar und zeigt entweder Signale oder sendet Warnungen, wenn die Trendlinien sich kreuzenMACDWaterlineCrossExpectator, die Leistungsfähigkeit eines MACD-Systems
Dies ist das klassische Handelssystem, das kauft, wenn der MACD aufwärts die Nulllinie kreuzt und verkauft beim Abwärtskreuzen. Dieser EA arbeitet zusammen mit einem monetären Managementsystem, das hat eine positive mathematische Erwartung.