Beginner - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1186
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
beginner.mq5 (7.16 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

EarnForex

Der Anfänger-Indikator ist ein sehr einfacher Indikator, der neben den lokalen Hochs und Tiefs des Charts rosa und blaue Punkte platziert. Er analysiert die Maxima und die Minima einer bestimmbaren Zeitperiode und vergleicht Sie mit der Kursspanne, innerhalb der das Währungspaar gehandelt wurde. Wenn ein Hoch/Tief heraus sticht, wird es durch einem Punkt markiert.

Eingabe Parameter:

  • Otstup (Standardwert ist 30) ist der Prozentsatz, mit der die Kursspanne multipliziert wird, bevor die Extrema damit verglichen werden, um eine mögliche Signifikanz zu erkennen. Je höher diese Zahl, desto häufiger werden die Punkte auftreten.
  • Per (Standardwert ist 9) ist der Zeitraum, innerhalb dessen die Extrema gesucht werden. Je höher die Zahl, desto seltener werden die Punkte auftreten.

Fig.1 Der Beginner Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1427

