Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Super_TrendSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1242
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Jason Robinson (jnrtrading)
Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Super_Trend.
Fig. 1. Indicador Super_TrendSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14268
DotsSign
Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Dots.Dots_HTF
El indicador Dots permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Exp_Super_Trend
Sistema de trading a base de las señales del indicador Super_Trend.Exp_Dots
Sistema de trading a base de las señales del indicador Dots.