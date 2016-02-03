CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Super_TrendSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1242
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Super_Trend.

Fig. 1. Indicador Super_TrendSign

Fig. 1. Indicador Super_TrendSign

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14268

DotsSign DotsSign

Es un indicador semafórico de señal con el uso del algoritmo del indicador de tendencia Dots.

Dots_HTF Dots_HTF

El indicador Dots permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Sistema de trading a base de las señales del indicador Super_Trend.

Exp_Dots Exp_Dots

Sistema de trading a base de las señales del indicador Dots.