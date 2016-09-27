CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Super_TrendSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1304
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor des Artikels:

Jason Robinson (jnrtrading)

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Trendindikators Super_Trend verwendet.

Abb.1. Der Super_TrendSign Indikator

Abb.1. Der Super_TrendSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14268

DotsSign DotsSign

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Dots Trendindikators verwendet.

Dots_HTF Dots_HTF

Der Dots Indikator mit der Möglichkeit, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Super_Trend Indikators beruht.

Exp_Dots Exp_Dots

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Dots Indikators beruht.