CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Super_TrendSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2154
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Super_Trend.

Fig.1. O indicador Super_TrendSign

Fig.1. O indicador Super_TrendSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14268

DotsSign DotsSign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de indicador de tendência Dots.

Dots_HTF Dots_HTF

O indicador Dots com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Super_Trend.

Exp_Dots Exp_Dots

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Dots.