Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Super_TrendSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2154
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Jason Robinson (jnrtrading)
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Super_Trend.
Fig.1. O indicador Super_TrendSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14268
DotsSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de indicador de tendência Dots.Dots_HTF
O indicador Dots com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.
Exp_Super_Trend
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Super_Trend.Exp_Dots
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Dots.