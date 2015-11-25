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Super_TrendSign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Jason Robinson (jnrtrading)
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Super_Trend.
Рис.1. Индикатор Super_TrendSign
DotsSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Dots.Dots
Трендовый индикатор, располагающийся непосредственно на ценовом графике.
Exp_ColorXCCXCandle
Эксперт Exp_ColorXCCXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора ColorXCCXCandle.DotsCandle
Индикатор Dots в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Dots соответствующих ценовых таймсерий.