ポケットに対して
インディケータ

Super_TrendSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
929
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Jason Robinson (jnrtrading)

インディケータSuper_Trendのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。

図1. インディケータ Super_TrendSign

図1. インディケータ Super_TrendSign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14268

