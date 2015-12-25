無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Super_TrendSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 929
実際の制作者：
Jason Robinson (jnrtrading)
インディケータSuper_Trendのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。
図1. インディケータ Super_TrendSign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14268
DotsSign
インディケータDotsのトレンドアルゴリズムを使うシグナルインディケータです。Dots_HTF
インディケータ Dotsは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
Exp_Super_Trend
インディケータSuper_Trendのシグナルをベースに構成された取引システムです。Exp_Dots
インディケータDotsのシグナルをベースに構成された取引システムです。