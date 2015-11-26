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Dots_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Dots с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Dots.mq5.
Рис.1. Индикатор Dots_HTF
DotsCandle
Индикатор Dots в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Dots соответствующих ценовых таймсерий.Exp_ColorXCCXCandle
Эксперт Exp_ColorXCCXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора ColorXCCXCandle.
Exp_Dots
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Dots.Exp_Super_Trend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Super_Trend.