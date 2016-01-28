Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Dots_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1008
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Dots com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador Dots.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Dots_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14266
Dots
Indicador de tendência localizado diretamente no gráfico.Exp_ColorXCCXCandle
O Expert Advisor Exp_ColorXCCXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador ColorXCCXCandle.
DotsSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de indicador de tendência Dots.Super_TrendSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Super_Trend.