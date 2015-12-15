请观看如何免费下载自动交易
指标 Super_Trend 在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 Super_Trend.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. Super_Trend_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14259
Super_Trend
趋势指标, 可简洁明了地指示开仓时刻。Exp_MomentumCandleSign
基于 MomentumCandleSign 指标信号的交易系统。
Exp_ColorXCCXCandle
这款 Exp_ColorXCCXCandle EA 基于 ColorXCCXCandle 指标蜡烛条的颜色变化。Dots
趋势指标, 直接坐落于图表之上。