Exp_MomentumCandleSign - Asesor Experto para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1078
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Sistema de trading a base de las señales del indicador MomentumCandleSign. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si ha aparecido el punto coloreado.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador MomentumCandleSign.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas para 2014 con GBPJPY H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
