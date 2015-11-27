Торговая система, построенная на сигналах индикатора Dots.

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Super_Trend.

Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса.