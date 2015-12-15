请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Jason Robinson (jnrtrading)
指标提供简洁明了地指示, 在外汇市场里十分流行。指标 Supertrend trend 就是这样一款工具。它并非在单独窗口里显示其数值, 而是在价格图表上, 这相当方便。
在指标线为上升趋势时涂成绿色, 并放置在价格图表下方。在指标线为下跌趋势时涂成红色, 并放置在价格图表上方。指标可以用若干方式使用。最简单的就是在 Supertrend 线被涂成绿色时买入, 红色时卖出。在更先进的变种里, 它利用更高时间帧来评估, 比如 H4, 并在较小时间帧里进行交易 - 比如说, M15 内占主导地位的趋势。这款指标的另一种应用方法是利用其作为阻力和支撑级别线。也就是说, 应等到价格靠近这些线时, 假设自其回滚进行交易。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 19.06.2015。
图例.1. Super_Trend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14257
