CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Super_Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2797
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Jason Robinson (jnrtrading)

Os indicadores que fornecem uma indicação simples e clara são muito populares no mercado de Forex. O indicador de tendência Supertrend é uma dessas ferramentas. Ele exibe seus valores na mesma janela do gráfico, mas à direita na tabela de preços, que é bastante conveniente.

Em uma tendência de alta, a linha do indicador é pintada de verde e colocada abaixo do gráfico de preços. Em uma tendência de baixa ela é pintada de vermelho e colocada acima do preço. O indicador pode ser usado de várias maneiras. O mais simples é comprar quando a linha Supertrend é pintada de verde e vender quando está vermelho. Em uma variante mais avançada a avaliação ocorre em um período de tempo superior, como H4, e a negociação é realizada em um tempo menor - digamos, M15 em direção a tendência dominante. Outra opção de aplicação deste indicador é usando suas linhas como os níveis de suporte e resistência. Ou seja, deve-se esperar até que o preço se aproxime da linha e negociar contra ele.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 19/06/2015.

Fig.1. O indicador Super_Trend

Fig.1. O indicador Super_Trend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14257

Exp_MomentumCandleSign Exp_MomentumCandleSign

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador MomentumCandleSign.

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

O indicador XMA_Range_Channel com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Super_Trend_HTF Super_Trend_HTF

O indicador Super_Trend com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Exp_ColorXCCXCandle Exp_ColorXCCXCandle

O Expert Advisor Exp_ColorXCCXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador ColorXCCXCandle.