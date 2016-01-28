Participe de nossa página de fãs
Autor real:
Jason Robinson (jnrtrading)
Os indicadores que fornecem uma indicação simples e clara são muito populares no mercado de Forex. O indicador de tendência Supertrend é uma dessas ferramentas. Ele exibe seus valores na mesma janela do gráfico, mas à direita na tabela de preços, que é bastante conveniente.
Em uma tendência de alta, a linha do indicador é pintada de verde e colocada abaixo do gráfico de preços. Em uma tendência de baixa ela é pintada de vermelho e colocada acima do preço. O indicador pode ser usado de várias maneiras. O mais simples é comprar quando a linha Supertrend é pintada de verde e vender quando está vermelho. Em uma variante mais avançada a avaliação ocorre em um período de tempo superior, como H4, e a negociação é realizada em um tempo menor - digamos, M15 em direção a tendência dominante. Outra opção de aplicação deste indicador é usando suas linhas como os níveis de suporte e resistência. Ou seja, deve-se esperar até que o preço se aproxime da linha e negociar contra ele.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em 19/06/2015.
Fig.1. O indicador Super_Trend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14257
