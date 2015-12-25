実際の制作者：

Jason Robinson (jnrtrading)

外国為替証拠金取引（FX）市場では、単純で明快な表示を提供するインディケータが好評を博しています。トレンドインディケータSupertrendもそのうちの一つです。自身の指標を別ウィンドウで表示せずに、直に価格チャート上に表示するため、とても便利です。

上昇トレンドの時は、インディケータのラインは緑色になり、価格チャートの下に配置しています。下降トレンドの時は、インディケータのラインは赤色になり、価格チャートの上にあります。インディケータはいくつかの方法で使用することができます。最も簡単な方法は、スーパートレンドのラインが緑色の時に買い、赤色の時に売ります。より進化したバージョンでは、評価はH4などの以前の時間軸で行われ、取引は主要なトレンドの傾向でM15などのもっと小さい時間軸で行われます。もう一つのこのインディケータの使用方法としては、このインディケータのラインをサポートとレジスタンスレベルとして使用することです。つまり、価格がラインに近づくのを待ち、ラインからの反転で取引をします。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年6月19日です。

図1. インディケータ Super_Trend