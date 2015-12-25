私たちのファンページに参加してください
Super_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1417
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Jason Robinson (jnrtrading)
外国為替証拠金取引（FX）市場では、単純で明快な表示を提供するインディケータが好評を博しています。トレンドインディケータSupertrendもそのうちの一つです。自身の指標を別ウィンドウで表示せずに、直に価格チャート上に表示するため、とても便利です。
上昇トレンドの時は、インディケータのラインは緑色になり、価格チャートの下に配置しています。下降トレンドの時は、インディケータのラインは赤色になり、価格チャートの上にあります。インディケータはいくつかの方法で使用することができます。最も簡単な方法は、スーパートレンドのラインが緑色の時に買い、赤色の時に売ります。より進化したバージョンでは、評価はH4などの以前の時間軸で行われ、取引は主要なトレンドの傾向でM15などのもっと小さい時間軸で行われます。もう一つのこのインディケータの使用方法としては、このインディケータのラインをサポートとレジスタンスレベルとして使用することです。つまり、価格がラインに近づくのを待ち、ラインからの反転で取引をします。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2015年6月19日です。
図1. インディケータ Super_Trend
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14257
