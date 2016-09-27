Autor des Artikels:

Jason Robinson (jnrtrading)

Besonders beliebt sind am Devisenmarkt die Indikatoren, die eine einfache und verständliche Anzeige gewährleisten. Gerade zu diesen Werkzeugen gehört auch der Supertrend Trendindikator. Er zeigt seine Werte nicht in einem separaten Fenster, sondern direkt im Preischart an, was sehr praktisch ist.

In einem Aufwärtstrend ist die Indikatorlinie grün und liegt unterhalb des Preischarts. In einem Abwärtstrend ist die Linie rot und liegt oberhalb des Preises. Der Indikator kann auf mehrere Weisen genutzt werden. Die einfachste Methode: Kaufen, wenn die Supertrend-Linie grün und verkaufen, wenn die Linie rot ist. In der fortgeschrittenen Version erfolgt die Bewertung in der größeren Timeframe, z.B. Н4, und der Handel - in der kleineren, z.B. М15, in die Richtung des Haupttrends. Eine weitere Variante, den Indikator anzuwenden, wäre die Verwendung seiner Linien als Widerstands- und Unterstützungslinien. D.h abwarten, bis sich der Preis der Linie ändert und dann nach dem Rückschlag-Prinzip handeln.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base am 19.06.2015 veröffentlicht.

Abb.1. Der Super_Trend Indikator