Реальный автор:

Jason Robinson (jnrtrading)

На рынке Форекс большой популярностью пользуются индикаторы, обеспечивающие простую и понятную индикацию. К числу именно таких инструментов относится и трендовый индикатор Supertrend. Свои показания он отображает не в отдельном окне, а прямо на графике цены, что очень удобно.

При восходящем тренде линия индикатора окрашивается в зеленый цвет и располагается под графиком цены. При нисходящем тренде она окрашивается в красный цвет и находится над ценой. Индикатор можно использовать несколькими способами. Самый простой заключается в том, чтобы покупать, когда линия супертренда окрашена в зеленый цвет и продавать, когда она красная. В более продвинутом варианте оценка происходит на старшем таймфрейме, например Н4, а торговля ведется на меньшем — скажем, М15, в направлении главенствующего тренда. Еще одним вариантом применения данного индикатора является использование его линий в качестве уровней сопротивления и поддержки. То есть следует ждать, когда цена приблизится к линии, и торговать на отбой от нее.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2015.

Рис.1. Индикатор Super_Trend