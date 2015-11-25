Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Super_Trend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4534
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Jason Robinson (jnrtrading)
На рынке Форекс большой популярностью пользуются индикаторы, обеспечивающие простую и понятную индикацию. К числу именно таких инструментов относится и трендовый индикатор Supertrend. Свои показания он отображает не в отдельном окне, а прямо на графике цены, что очень удобно.
При восходящем тренде линия индикатора окрашивается в зеленый цвет и располагается под графиком цены. При нисходящем тренде она окрашивается в красный цвет и находится над ценой. Индикатор можно использовать несколькими способами. Самый простой заключается в том, чтобы покупать, когда линия супертренда окрашена в зеленый цвет и продавать, когда она красная. В более продвинутом варианте оценка происходит на старшем таймфрейме, например Н4, а торговля ведется на меньшем — скажем, М15, в направлении главенствующего тренда. Еще одним вариантом применения данного индикатора является использование его линий в качестве уровней сопротивления и поддержки. То есть следует ждать, когда цена приблизится к линии, и торговать на отбой от нее.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2015.
Рис.1. Индикатор Super_Trend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MomentumCandleSign.XMA_Range_Channel_HTF
Индикатор XMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Ultra_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Dots
Трендовый индикатор, располагающийся непосредственно на ценовом графике.