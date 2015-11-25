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Индикаторы

Super_Trend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
4534
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Jason Robinson (jnrtrading)

На рынке Форекс большой популярностью пользуются индикаторы, обеспечивающие простую и понятную индикацию. К числу именно таких инструментов относится и трендовый индикатор Supertrend. Свои показания он отображает не в отдельном окне, а прямо на графике цены, что очень удобно.

При восходящем тренде линия индикатора окрашивается в зеленый цвет и располагается под графиком цены. При нисходящем тренде она окрашивается в красный цвет и находится над ценой. Индикатор можно использовать несколькими способами. Самый простой заключается в том, чтобы покупать, когда линия супертренда окрашена в зеленый цвет и продавать, когда она красная. В более продвинутом варианте оценка происходит на старшем таймфрейме, например Н4, а торговля ведется на меньшем — скажем, М15, в направлении главенствующего тренда. Еще одним вариантом применения данного индикатора является использование его линий в качестве уровней сопротивления и поддержки. То есть следует ждать, когда цена приблизится к линии, и торговать на отбой от нее.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 19.06.2015.

Рис.1. Индикатор Super_Trend

Рис.1. Индикатор Super_Trend

Exp_MomentumCandleSign Exp_MomentumCandleSign

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MomentumCandleSign.

XMA_Range_Channel_HTF XMA_Range_Channel_HTF

Индикатор XMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

Индикатор Ultra_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Dots Dots

Трендовый индикатор, располагающийся непосредственно на ценовом графике.