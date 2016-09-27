und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Handelssystem, das auf den Signalen des XMA_Range_ChannelIndikators beruht. Das Signal wird im Moment des Schließens des Balkens generiert, wenn die Kerzen ihre Farbe von einer neutralen in knallgrün/grüb oder rosa/purpur ändert, d.h. wenn der Kanal (gebildet durch die Indilatorlinien) überschritten wird.
Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei XMA_Range_Channel.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14234
