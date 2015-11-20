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WPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора WPR.mq5.
Рис.1. Индикатор WPR_HTF
VininI_BB_HTF
Индикатор VininI_BB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_JMACandleSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора JMACandleSign.
Exp_XMA_Range_Channel
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XMA_Range_Channel.Ultra_Oscillator
Сумма трех разнопериодных скользящих средних в отдельном окне.