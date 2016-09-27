CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

WPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
661
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
wpr.mq5 (7.19 KB) ansehen
wpr_htf.mq5 (9.98 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der WPR Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei WPR.mq5 Indikator. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der WPR_HTF Indikator

Abb.1. Der WPR_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14233

VininI_BB_HTF VininI_BB_HTF

Der VininI_BB Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.

Exp_JMACandleSign Exp_JMACandleSign

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des JMACandleSign Indikators beruht.

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des XMA_Range_Channel Indikators beruht.

Last Price Last Price

Ein Scalper, der je nach dem letzten Trade von Open Interest handelt.