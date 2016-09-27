Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 661
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der WPR Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei WPR.mq5 Indikator. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der WPR_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14233
VininI_BB_HTF
Der VininI_BB Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.Exp_JMACandleSign
Ein Handelssystem, das auf den Signalen des JMACandleSign Indikators beruht.
Exp_XMA_Range_Channel
Ein Handelssystem, das auf den Signalen des XMA_Range_Channel Indikators beruht.Last Price
Ein Scalper, der je nach dem letzten Trade von Open Interest handelt.