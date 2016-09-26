CodeBaseKategorien
WPRCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe verarbeitet mittels des WPR Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der WPRCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14204

