Autor des Artikels:

Dark Han

Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe verarbeitet mittels des WPR Algorithmus.

In vielen Situationen könnte ein solcher Ansatz informativer für eine Analyse sein.

Abb.1. Der WPRCandle Indikator