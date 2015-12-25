無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WPRCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 818
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Dark Han
ローソクタイプのインディケータ WPR (Williams’ Percent Range)です。価格の時系列値に相応するインディケータWPRのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。
多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
図1. インディケータ WPRCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14204