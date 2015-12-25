実際の制作者：

Dark Han

ローソクタイプのインディケータ WPR (Williams’ Percent Range)です。価格の時系列値に相応するインディケータWPRのアルゴリズムによる処理からローソク足が形成されます。

多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ WPRCandle