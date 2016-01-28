Autor real:

Dark Han

O indicador WPR (Faixa Percentual de Williams) implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo WPR.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador WPRCandle