WPRCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Dark Han

O indicador WPR (Faixa Percentual de Williams) implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo WPR.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador WPRCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14204

