Реальный автор:

Dark Han

Три однопериодных осциллятора WPR (Williams’ Percent Range), построенных по Close, High и Low в одном окне.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 5.12.2011.

Рис.1. Индикатор WPR3