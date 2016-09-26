und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
WPR3 - Indikator für den MetaTrader 5
Dark Han
Drei WPR (Williams’ Percent Range) Oszillatoren von derselben Periode basierend auf Close, High und Low in einem Fenster.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 5.12.2011 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14203
Ein gewöhnlicher WPR (Williams’ Percent Range) mit der Option, Preistyp Close, High bzw. Low für die Berechnung auszuwählen.Background_JMACandle_HTF
Ein Indikator, der die Kerzen des JFatlCandle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihe verarbeitet mittels des WPR Algorithmus.MFICandle
Der MFI Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des MFI Algorithmus.