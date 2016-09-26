Autor des Artikels:

Dark Han

Drei WPR (Williams’ Percent Range) Oszillatoren von derselben Periode basierend auf Close, High und Low in einem Fenster.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Code Base auf mql4.com am 5.12.2011 veröffentlicht.

Abb.1. Der WPR3 Indikator