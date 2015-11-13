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Советники

Обновленная Неваляшка - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10242
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Неваляшка, обновленная под новые требования терминала.

Напомню, советник переворачивает ордера после закрытия.

ClusterBox_DayHistogramm - горизонтальное сечение рынка по дням ClusterBox_DayHistogramm - горизонтальное сечение рынка по дням

Отображение тиковых объемов по дням в виде гистограммы кластеров.

ClusterBox_Histogramm - горизонтальное сечение рынка ClusterBox_Histogramm - горизонтальное сечение рынка

Отображение тиковых объемов заданного интервала в виде гистограммы кластеров.

VR System Test VR System Test

Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.

Arrows Template Arrows Template

Индикатор-шаблон который рисует на графике стрелки.