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Обновленная Неваляшка - эксперт для MetaTrader 4
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Неваляшка, обновленная под новые требования терминала.
Напомню, советник переворачивает ордера после закрытия.
ClusterBox_DayHistogramm - горизонтальное сечение рынка по дням
Отображение тиковых объемов по дням в виде гистограммы кластеров.ClusterBox_Histogramm - горизонтальное сечение рынка
Отображение тиковых объемов заданного интервала в виде гистограммы кластеров.
VR System Test
Скрипт тестирует компьютер в 45 тестах на производительность. Возможно сравнивать производительность VPS/VDS серверов.Arrows Template
Индикатор-шаблон который рисует на графике стрелки.