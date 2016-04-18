CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Updated Nevalyashka - Experte für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Ansichten:
966
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Das Nevalyashka, wurde für die neuen Anforderungen des Terminals angepasst.

Nocheinmal, dieser Expert Advisor öffnet eine entgegengesetzte Order nachdem eine geschlossen wurde.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14181

