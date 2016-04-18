und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Updated Nevalyashka - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 966
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Nevalyashka, wurde für die neuen Anforderungen des Terminals angepasst.
Nocheinmal, dieser Expert Advisor öffnet eine entgegengesetzte Order nachdem eine geschlossen wurde.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14181
Lustig Volumen eines angegebenen Intervalls wird als Histogramm mit Clustern gezeichnet.VR System Test
Dieses Script testet Ihrem Computer mit 45 Performance-Tests. Sie können hiermit die Performance von VPS und VDS Servern vergleichen.
Das Tick-Volumen wird nach Tagen als Histogramm mit Clustern gezeichnet.Simple News
Dieser Expert Advisor platziert einige Minuten vor der angegebenen Zeit ein Gitter mit wartenden (pending) Orders in beide Richtungen und führt ein Trailing Stop der Orders aus, die getriggert wurden.