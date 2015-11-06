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JFatlCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JFatl в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом JFatl соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор JFatlCandle
EMV_Histogram_HTF
Индикатор EMV_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMVCandle
Индикатор Свободы Движения в свечном виде.
2pbIdeal1MACandle
Индикатор 2pbIdeal1MA в свечном виде.Background_JFatlCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.