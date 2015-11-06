CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

JFatlCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2069
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор JFatl в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом JFatl соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1. Индикатор JFatlCandle

Рис.1. Индикатор JFatlCandle

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

Индикатор EMV_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMVCandle EMVCandle

Индикатор Свободы Движения в свечном виде.

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

Индикатор 2pbIdeal1MA в свечном виде.

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора JFatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.