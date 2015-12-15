代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

JFatlCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
929
等级:
(18)
已发布:
已更新:
jfatl.mq5 (7.81 KB) 预览
jfatlcandle.mq5 (7.66 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 JFatl 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 JFatl 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

图例.1. JFatlCandle 指标

图例.1. JFatlCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14155

Background_JFatlCandle_HTF Background_JFatlCandle_HTF

此指标将绘制更高时间帧 JFatlCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

指标 EMV_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

指标 2pbIdeal1MA 以蜡烛条序列的形式实现。

Background_FatlMacdCandle_HTF Background_FatlMacdCandle_HTF

此指标将绘制更高时间帧 FatlMacdCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。