指标 JFatl 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 JFatl 算法处理之后的结果。

在很多情况下，这样的方法可以提供更多的信息，以供分析目的。

图例.1. JFatlCandle 指标