StepMA_v6.4 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1281
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
igorad
Simples indicador de tendência do tipo NRTR.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.10.2007.
Fig.1 Indicador StepMA_v6.4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1415
