Indikatoren

StepMA_v6.4 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1001
(20)
Wirklicher Autor:

igorad

Einfacher Trendindikator in NRTR-Form.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.

Fig.1 Der StepMA_v6.4 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1415

