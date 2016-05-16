und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepMA_v6.4 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1001
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
igorad
Einfacher Trendindikator in NRTR-Form.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.10.2007.
Fig.1 Der StepMA_v6.4 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1415
